В Мозыре активно идет процесс реконструкции моста через Припять

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Реконструкцию моста через Припять в Мозыре на автодороге Р131 планируется завершить до конца 2025 года. Сейчас бетонный гигант в активной фазе строительства.

Проектировщики обещают, что словно парящий над рекой автомобильный мост будет впечатлять изяществом и современным функционалом. Объект, нужный людям, не только интересен с точки зрения внешнего совершенства, но еще и как сложный в проектировании и исполнении работ.

Мост станет шире. Один из тротуаров вместит велосипедную дорожку. Лестницы с элементами безбарьерной среды и лифт для людей с ограниченными возможностями сделают подъем и спуск доступными для всех. Специалисты уже установили 24 опоры из 27. Каждый день на реконструкции второго по протяженности моста в Беларуси задействованы более полусотни человек.

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Антонина Шевчук, начальник управления мостового проектирования ГП "Белгипродор":

"Мост находится в городе, поэтому у него исключительное архитектурное лицо, он вписан в город, он сделан легким, воздушным с интересными очень перилами, интересными мачтами. Здесь применено максимальное количество новых технологий, достаточно много проектных решений архитектурных и конструктивных".