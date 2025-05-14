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В Мозыре ликвидирована группировка экстремистов-подростков. СК рассказал подробности
Следователи поделились подробностями дела участников экстремистских формирований в Гомельской области. Расследование началось в апреле 2024 года.
Установлено, что подростки из Мозыря по сути создали неонациское формирование, куда пытались вовлекать и новых участников. При этом известно о нападениях на граждан.
Кроме того, несовершеннолетние организовали десятки Telegram-каналов, групп и ботов. В них популяризировали идеи нацизма и реабилитировали нацистских преступников, разжигали межнациональную и социальную вражду, дискредитировали Беларусь, пропагандировали террористическую деятельность.
Виталий Савенчук, заместитель прокурора г. Гомеля:
"Всего фигурирует 8 участников, при этом 7 из них на момент совершения преступления являлись несовершеннолетними. Вдохновленные идеями фашизма, найдя информацию в интернете, вдохновившись идеями одного из российских блогеров неонацистской направленности, участники формирования начали культивировать это направление деструктивное, которое использовали в своих деструктивных целях".
Все материалы уголовного дела переданы в областной суд. Санкции статей предусматривают до 12 лет тюрьмы.