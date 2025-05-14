В Мозыре ликвидирована группировка экстремистов-подростков. СК рассказал подробности

Следователи поделились подробностями дела участников экстремистских формирований в Гомельской области. Расследование началось в апреле 2024 года.

Установлено, что подростки из Мозыря по сути создали неонациское формирование, куда пытались вовлекать и новых участников. При этом известно о нападениях на граждан.

Кроме того, несовершеннолетние организовали десятки Telegram-каналов, групп и ботов. В них популяризировали идеи нацизма и реабилитировали нацистских преступников, разжигали межнациональную и социальную вражду, дискредитировали Беларусь, пропагандировали террористическую деятельность.

Виталий Савенчук, заместитель прокурора г. Гомеля:

"Всего фигурирует 8 участников, при этом 7 из них на момент совершения преступления являлись несовершеннолетними. Вдохновленные идеями фашизма, найдя информацию в интернете, вдохновившись идеями одного из российских блогеров неонацистской направленности, участники формирования начали культивировать это направление деструктивное, которое использовали в своих деструктивных целях".