В Мурманской области продолжаются поиски белорусской туристки

Операция по поиску пропавшей в Мурманской области туристки из Беларуси будет продолжена. Об этом сообщили в пресс-службе посольства Беларуси в России.

По полученной дипломатами от российских профильных ведомств информации, 1 января гражданку Беларуси 1968 года рождения унесло в море во время групповых занятий айс-флоатингом в акватории реки Тулома (Мурманская область).

"На месте происшествия сложные погодные условия и низкая температура. По оперативной информации на 20.00 2 января 2026 года пропавшая гражданка не обнаружена. Поисковая операция будет продолжена", - отметили в посольстве.