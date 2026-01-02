3.71 BYN
В Мурманской области продолжаются поиски белорусской туристки
Операция по поиску пропавшей в Мурманской области туристки из Беларуси будет продолжена. Об этом сообщили в пресс-службе посольства Беларуси в России.
По полученной дипломатами от российских профильных ведомств информации, 1 января гражданку Беларуси 1968 года рождения унесло в море во время групповых занятий айс-флоатингом в акватории реки Тулома (Мурманская область).
"На месте происшествия сложные погодные условия и низкая температура. По оперативной информации на 20.00 2 января 2026 года пропавшая гражданка не обнаружена. Поисковая операция будет продолжена", - отметили в посольстве.
"Генеральное консульство Беларуси в Санкт-Петербурге находится в постоянном контакте с региональными следственными органами и спасательными службами", - добавили в дипмиссии.