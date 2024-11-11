3.36 RUB
3.50 USD
3.60 EUR
ЭкономикаОбществоПрезидентПолитикаРегионыКультураЗдоровьеПроисшествияТехнологииВ миреСпортКругозорТелеграм новости
В Музее истории белорусской литературы 14 января пройдет бесплатный день для пенсионеров
В Государственном музее истории белорусской литературы 14 января пройдет бесплатный день для людей пенсионного возраста, сообщает БЕЛТА со ссылкой на учреждение культуры.
"14 января в рамках благотворительной акции "Ад усёй душы", объявленной Министерством труда и социальной защиты, мы организовываем музейную акцию по распоряжению Министерства культуры. В этот день музей будет открыт для всех, кто предоставит пенсионное удостоверение. Они смогут бесплатно посмотреть экспозицию, основанную на наших музейных фондах", - сказала заместитель директора по научной работе Государственного музея истории белорусской литературы Олеся Кузнецова.
В музее сейчас открыто 5 залов. К залам с экспозициями о белорусской литературе 1960-1970-х годов и начала XXI века с 1 января добавилось еще 3 зала, экспозиции которых посвящены истории белорусской литературы от XI до XIX веков.
"Хотелось бы, чтобы люди пенсионного возраста, ушедшие на заслуженный отдых, свое свободное время проводили интересно и культурно. Зачастую во время рабочих будней не все успевают посетить музеи, концерты, библиотеки, а уже в таком возрасте у них есть для этого возможность и время. Поэтому мы каждый год поддерживаем акции, касающиеся пожилых людей. Пенсионеры приходят к нам бесплатно на открытие мероприятий, организовываются экскурсии для них тоже на бесплатной основе. Кроме того, пенсионеры любят приходить к нам на литературные вечера с классической музыкой, встречи с писателями и презентации книг", - отметила Олеся Кузнецова.
"Мы поддерживаем людей, чтобы они в эти праздничные дни хорошо провели время. Многие были у нас не один раз и каждый раз говорят, что узнают что-то новое и интересное. Думаю, мы и дальше будем продолжать работать в этом направлении не только в ходе акции", - подытожила она.
Президент
Все
Будущий год и вся пятилетка в Беларуси пройдут под лозунгом мира и безопасности
На поощрение одаренной молодежи будет выделено 680 тыс. рублей из резервного фонда Президента
В Беларуси бережно хранят память о прошлом, уверенно двигаются вперед и смело смотрят в будущее
Из фонда Президента Беларуси направят 6 млн рублей на реализацию культурно значимых проектов
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Регионы
Все
Происшествия
Все