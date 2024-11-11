В Музее истории белорусской литературы 14 января пройдет бесплатный день для пенсионеров

В Государственном музее истории белорусской литературы 14 января пройдет бесплатный день для людей пенсионного возраста, сообщает БЕЛТА со ссылкой на учреждение культуры.

"14 января в рамках благотворительной акции "Ад усёй душы", объявленной Министерством труда и социальной защиты, мы организовываем музейную акцию по распоряжению Министерства культуры. В этот день музей будет открыт для всех, кто предоставит пенсионное удостоверение. Они смогут бесплатно посмотреть экспозицию, основанную на наших музейных фондах", - сказала заместитель директора по научной работе Государственного музея истории белорусской литературы Олеся Кузнецова.

В музее сейчас открыто 5 залов. К залам с экспозициями о белорусской литературе 1960-1970-х годов и начала XXI века с 1 января добавилось еще 3 зала, экспозиции которых посвящены истории белорусской литературы от XI до XIX веков.

"Хотелось бы, чтобы люди пенсионного возраста, ушедшие на заслуженный отдых, свое свободное время проводили интересно и культурно. Зачастую во время рабочих будней не все успевают посетить музеи, концерты, библиотеки, а уже в таком возрасте у них есть для этого возможность и время. Поэтому мы каждый год поддерживаем акции, касающиеся пожилых людей. Пенсионеры приходят к нам бесплатно на открытие мероприятий, организовываются экскурсии для них тоже на бесплатной основе. Кроме того, пенсионеры любят приходить к нам на литературные вечера с классической музыкой, встречи с писателями и презентации книг", - отметила Олеся Кузнецова.