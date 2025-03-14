В музее истории ВОВ вручили паспорта юным белорусам

За годы суверенитета в нашей стране сформирован большой костяк добрых традиций, которые пополнили коллекцию нашей государственности. Одна из них - патриотическая акция "Мы - граждане Беларуси!", а ее главные герои - юноши и девушки, которым торжественно вручают их главный документ - паспорт. Инициатива посвящена Дню Конституции и в преддверии праздника сегодня прошла по всей стране. Самые интересные эпизоды собрала Виктория Шаркова.

Наверняка, каждый из нас помнит свой первый школьный звонок или первое "проспал", первую ошибку за которую пришлось краснеть. Все это своеобразные этапы взросления. И с сегодняшнего дня ребята будут отвечать не только за себя, но и за страну. И в год 80-летия победы получить паспорт в музее войны - особый трепет.

Этим ребятам, несмотря на юный возраст, уже есть чем гордиться: все они отличники учебы со всей страны, победители олимпиад и активисты. Именно они будут развивать страну, отстаивать ее суверенитет и созидать. В подарок из рук первого замглавы Администрации Президента - Государственный флаг и Конституция, а также обложка на паспорт и книжное издание "Символы суверенной Беларуси".

И здесь же, в музее истории войны, открылась обновленная экспозиция о расследовании уголовного дела о геноциде. Первыми ее зрителями стали сотрудники прокуратуры со своими детьми. Как отметит генпрокурор, белорусов было бы 17 миллионов, если бы не фашисты! Масштабы геноцида в разы больше, чем об этом говорили во время Советского Союза. Вручив паспорта и подарки, Андрей Швед призвал сегодняшнюю молодежь беречь Беларусь, будущее которой в их руках.

Путевки во взрослую жизнь получили и 22 школьника из Минского региона. В подарок о событии и книга "Наш Президент"! Ребята не подавали виду, но было заметно по всем: волнуются! В том числе и родители.