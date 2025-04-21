В МВД предупредили об ответственности за распространение фейков, разжигающих межнациональную вражду

Новость с пометкой "Осторожно! Фейк". Кстати, очень хочется надеяться, что люди такие вбросы умеют распознавать. В соцсетях активно пытаются продвигать медийный психоз с конкретными нарративами.

По факту... Вбросили видео, на котором дерутся два человека. А вот далее утверждается, что это первый десант из 150 тыс. пакистанцев, который уже устраивает беспорядки на мирных улицах белорусских городов. Граждане, товарищи! Это фейк.

На самом деле это два студента из Марокко устроили бытовую драку из-за девушки. Оперативно прибывший наряд милиции задержал обоих дебоширов. В обстоятельствах произошедшего разбираются. Обращает на себя внимание, с какой оперативностью вброшен нарратив про распоясавшихся "пакистанцев".

После прозвучавших на встрече Президента Беларуси и премьер-министра Пакистана слов о рассматриваемой возможности обменяться специалистами в соцсетях деструктивными силами намеренно разжигается истерика, что "понаедут, будут всех насиловать и наводить свои порядки". Старт раскачке темы дали экстремистские ресурсы, а затем подхватили экзальтированные малолетние "эксперты" в ТикТоке. Медийный психоз исполнен по тем же лекалам, что и несколько лет назад, когда нагнетали ситуацию, что "понаедут китайские рабочие и все тут захватят".

Миграционная ситуация в Беларуси стабильна и находится под контролем милиции. Об этом сообщил Вадим Заборонок, замначальника управления ДГиМ МВД Беларуси.

"Несмотря на значительное увеличение количества въезжающих в страну гостей, рост преступности с их участием не зафиксирован. Под строгим контролем правоохранительных органов находятся не только вопросы въезда и выезда из республики, но и пребывания в нашей стране, - отметил Вадим Заборонок. - В основном к нам приезжают законопослушные граждане. Беларусь открыта для всех! Но в то же время к каждому нарушителю законодательства применяются самые строгие меры реагирования, вплоть до выдворения из страны".

Широкий общественный резонанс получила произошедшая в выходные дни в Гомеле драка между двумя марокканцами. "Студенты таким образом выясняли отношения из-за бытового конфликта. Оперативно прибывшие на место происшествия сотрудники милиции задержали молодых людей, оказали необходимую медицинскую помощь. В настоящее время решается вопрос о привлечении их к ответственности и высылке из страны", - уточнил он.

Событие обросло слухами и домыслами. В этой связи МВД предупреждает: распространение в интернете фейков, которые порождают панику и разжигают межнациональную вражду, преследуется по закону.

Правоохранители Беларуси еще раз напоминают об информационной гигиене и просят не поддаваться на вбросы.