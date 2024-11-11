Брест первым принял удары Великой Отечественной и первым сделал шаг к Великой Победе. Город с богатой героической историей, который сегодня успешно развивается. Молодежная столица 2024-го - Брест - принимает "Марафон единства". Это 10-я точка в маршруте большого проекта. Мероприятия проходят с самого утра.

В любимом Бресте только вместе. Так говорят местные жители. И здесь не поспоришь. Город над Бугом всегда встречает дружелюбно. В молодежной столице самая насыщенная программа. Гости знакомятся с достопримечательностями города и промышленностью.

Знакомство с промышленностью

Одной из точек стало предприятие по производству техники. Здесь выпускают газовые, электрические и газоэлектрические плиты, а также варочные панели, духовые шкафы и воздухоочистители - всего более 300 моделей. В год могут производить до миллиона единиц продукции. И знают о ней далеко за пределами нашей страны. Техника одна из самых популярных от Бреста до Владивостока: 80 % товара идет на экспорт в Россию.

Анджилиша, блогер:

"Интересно посмотреть, как это все создавалось, к чему пришли. И в наших руках показать, что у нас есть в стране, куда можно пойти, где можно работать, что можно изучить".

Пал Иваныч, блогер:

"Это предприятие Gefest знают в разных странах мира. Это фишка Бреста. И на самом деле радует, что у нас в стране сохранилось такое предприятие. Оно развивается, оно модернизируется. Предоставляет качественную продукцию, которая востребована".

Дим Димыч, блогер:

"Я уже на "Марафоне единства" во втором городе. Прошлый раз был в Барановичах, сейчас в Бресте. Для меня "Марафон единства" - это праздник. Это долг, честь, потому что мы едины. Время выбрало нас".

Брест принимает "Марафон единства"

Действует сегодня и множество выставок. Экспозиция с символичным названием "Единство народов - залог Великой Победы" показывает, что именно сплоченность всех народов Советского Союза помогла отвоевать мир.

Владимир Воропаев, директор Белорусского государственного музея истории Великой Отечественной войны:

"Здесь мы представляем тех героев, которые плечом к плечу стояли с белорусским народом и защищали наше отечество. Представлены те имена людей, которые своим мужеством и героизмом доказали, что эту землю нужно защищать, даже не жалея своей жизни".

Александр Коркотадзе, директор МК "Брестская крепость-герой":

"Задача нашей выставки, вообще задача нашего поколения, как и "Марафона единства", в том, чтобы мы помнили решающий вклад советского народа в победу над фашизмом. А забыть это, предать забвению или предать наших предков мы не имеем права. В нашей памяти заключается наша сила".

Читают сегодня и "Нескучные НЕлекции", а заслуженные артисты страны проводят творческие мастер-классы. Также вечером все вместе - и гости, и брестчане - зажгут огни на главной елке города.