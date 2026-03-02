3.75 BYN
В Нацбиблиотеке Беларуси представили проект "Женское пространство"
В Национальной библиотеке Беларуси готовятся к 8 Марта. Сейчас там представлен проект "Женское пространство", где собраны живопись, графика, авторский текстиль и керамика, дизайнерская одежда и флористические композиции, фотография и скульптура.
Экспонаты, предоставленные белорусскими дизайнерами, можно будет приобрести каждой моднице. Экспозиция создана совместно с Белорусским союзом дизайнеров и приурочена к Году белорусской женщины.
Национальная библиотека активно готовится к Международному женскому дню. На этой неделе откроется выставка "Палитра весны", которая представит более 70 букетов, цветочных композиций, весенних абстракций и женских образов. Готовятся к старту проект "Мир женщины. Женщина в мире" и книжная выставка "Женщины Поднебесной".