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В Национальный календарь прививок добавили три новые позиции - узнали, от чего еще будут прививать
Национальный календарь профилактических прививок дополнили новыми позициями. От чего можно будет привиться бесплатно, пояснила заместитель министра здравоохранения - главный государственный санитарный врач Беларуси Светлана Нечай, пишет БЕЛТА.
По ее словам, в Национальный календарь профилактических прививок внесены три значимых изменения. Первое - это вакцинация 11-летних девочек против вируса папилломы человека (ВПЧ). Таким образом будут профилактировать рак шейки матки.
Расширены контингенты населения, подлежащие вакцинации против пневмококковой инфекции - теперь вакцинацию будут проходить все дети в возрасте 2, 4 и 12 месяцев.
Третья новация - введение бустерной вакцинации детей в возрасте 6 лет против коклюшной инфекции.
По словам Светланы Нечай, в настоящее время проводятся все необходимые процедуры закупок, чтобы обеспечить лечебные учреждения препаратами. Финансовые средства на это предусмотрены.
Замминистра добавила, что всех, кто подлежит вакцинации, проинформируют заблаговременно. Родители, желающие привить своих детей, могут позаботиться о том, чтобы их внесли в листы ожидания в учреждениях здравоохранения. По получению вакцины они будут незамедлительно проинформированы, в том числе по срокам проведения прививки.
Как добавили в пресс-службе Минздрава, планируется, что организованная вакцинация девочек 2014 года рождения против ВПЧ-инфекции будет проведена в апреле-мае (1-я доза вакцины) и в октябре-ноябре (2-я доза вакцины).
Чем опасна пневмококковая инфекция
Это респираторная инфекция, проявляющаяся носительством пневмококка в носоглотке, что может привести к развитию острого среднего отита, пневмонии, сепсису, гнойному менингиту, эндокардиту, артриту, остеомиелиту. Самая уязвимая категория - дети до пяти лет. А в организме малышей первых двух лет жизни пневмококк себя ведет очень агрессивно. У переболевшие этой инфекцией детей возможны тяжелые осложнения - потеря слуха, судорожный синдром, паралич, задержка умственного развития, неврологические нарушения.
Чем опасен коклюш
Коклюш - очень коварная инфекция. Типичный "стодневный кашель" появляется не сразу, и поначалу у больного нет никаких отличительных признаков коклюша, но именно на первой неделе заболевания человек максимально заразен, особенно для маленьких детей, у которых коклюш, как правило, протекает в реанимации, с дыхательной недостаточностью и осложнениями.
Чем опасен ВПЧ
Известно более 100 вирусов папилломы человека. Одни из них являются провокаторами кожных образований (папиллом, кондилом, бородавок), другие атакуют слизистые половых органов, что в дальнейшем может привести к раку шейки матки, реже - к онкологическим заболеваниям других локализаций.
В Беларуси Национальным календарем предусмотрена вакцинация детей против туберкулеза, вирусного гепатита В, дифтерии, столбняка, коклюша, полиомиелита, гемофильной инфекции, кори, эпидемического паротита, краснухи, гриппа. Минчан прививают еще и от вирусного гепатита А. Прививки проводят добровольно и бесплатно.
Каждая страна решает, какие вакцины включать календарь в зависимости от эпидемиологической обстановки. Большинство национальных календарей практически одинаковы.
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