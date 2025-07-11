В Национальном аэропорту Минск открыли обновленную автостоянку

11 июля стало известно об открытии на территории Национального аэропорта Минск обновленной автостоянки Р3. Платная автомобильная стоянка почти на 1,3 тыс. мест открылась после ремонта, сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу воздушной гавани.

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"Стоянка рассчитана на 1283 машино-места. Здесь функционирует современная автоматизированная система контроля движения и времени хранения автотранспорта. Расчет и оплата за пользование автостоянкой проводится в автоматическом режиме", - отметили в пресс-службе.

Стоимость услуг за хранение автомобилей: первые 4 часа - 5 рублей, сутки - 10, каждые последующие сутки пребывания - 10.

Оплата за стоянку транспортных средств предусмотрена в автоматических кассах, установленных на территории автостоянки. Также можно оплатить услуги с использованием банковской платежной карты на автоматизированных стойках пункта выезда.