В Национальном детском технопарке стартовал молодежный хакатон "ПроТехно"

Молодежный фестиваль инновационных технологий проходит в Национальном детском технопарке. 16 июня там стартовал хакатон "ПроТехно".

Интенсив позволит участникам приобрести новые знания и компетенции в области программирования, робототехники и электроники. Кроме того, юным инженерам за 10 дней предстоит придумать и реализовать командный проект.

news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/05ed8083-ebdb-47db-8227-9001bc9efbe0/conversions/99c80d4c-3180-403a-88ab-070eaa165a29-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/05ed8083-ebdb-47db-8227-9001bc9efbe0/conversions/99c80d4c-3180-403a-88ab-070eaa165a29-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/05ed8083-ebdb-47db-8227-9001bc9efbe0/conversions/99c80d4c-3180-403a-88ab-070eaa165a29-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/05ed8083-ebdb-47db-8227-9001bc9efbe0/conversions/99c80d4c-3180-403a-88ab-070eaa165a29-xl-___webp_1920.webp 1920w

"Мы сделали проект в честь 80-летия Победы, который предусматривает экскурсию по Брестской крепости", - рассказал учащийся СШ № 30 г. Гомеля Кирилл Ревунов.