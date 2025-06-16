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В Национальном детском технопарке стартовал молодежный хакатон "ПроТехно"
Автор:Редакция news.by
Молодежный фестиваль инновационных технологий проходит в Национальном детском технопарке. 16 июня там стартовал хакатон "ПроТехно".
Интенсив позволит участникам приобрести новые знания и компетенции в области программирования, робототехники и электроники. Кроме того, юным инженерам за 10 дней предстоит придумать и реализовать командный проект.
"Мы сделали проект в честь 80-летия Победы, который предусматривает экскурсию по Брестской крепости", - рассказал учащийся СШ № 30 г. Гомеля Кирилл Ревунов.
В рамках фестиваля уже состоялся роботурнир. 392 команды из Беларуси и России соревновались в 43 категориях, среди которых гонки беспилотных роботов-автомобилей, робофутбол, робосумо и перемещение умных машин по линии.