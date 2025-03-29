В Национальном парке "Беловежская пуща" увеличилась численность зубров

В парке завершили учет зубров, который проводился в январе-марте. "Всего учтено 726 зубров, 8 из которых содержатся в демонстрационных вольерах. По сравнению с 2024 годом популяция увеличилась на 36 голов. Учетами охвачена вся территория национального парка, а также земли смежных землепользователей. При проведении учетов зубров устанавливалось не только количество животных, но и структура популяции по полу и возрасту. В больших скоплениях зубров (более 50 особей) учет проводился с использованием квадрокоптера и фотоаппарата с длиннофокусным объективом", - пояснили в учреждении.