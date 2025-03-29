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В Национальном парке "Беловежская пуща" увеличилась численность зубров
В Национальном парке "Беловежская пуща" увеличилось поголовье зубров, сообщает БЕЛТА со ссылкой на парк.
В парке завершили учет зубров, который проводился в январе-марте. "Всего учтено 726 зубров, 8 из которых содержатся в демонстрационных вольерах. По сравнению с 2024 годом популяция увеличилась на 36 голов. Учетами охвачена вся территория национального парка, а также земли смежных землепользователей. При проведении учетов зубров устанавливалось не только количество животных, но и структура популяции по полу и возрасту. В больших скоплениях зубров (более 50 особей) учет проводился с использованием квадрокоптера и фотоаппарата с длиннофокусным объективом", - пояснили в учреждении.
Взрослых самцов (старше 3,5 года) зарегистрировано 132, взрослых самок - 378, молодняка (1,5 - 3,5 года) - 127 особей, телят 2024 года рождения - 89. В зимний период зубры регистрировались на территории Свислочского, Пружанского и Каменецкого районов Брестской области.