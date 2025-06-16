В Национальной библиотеке представят книгу, приуроченную к 80-летию Победы

Слова благодарности защитникам Родины прозвучат в "алмазе знаний". 17 июня в Национальной библиотеке Беларуси презентуют сборник прозы и поэзии "Памяти павших - во имя живых…".

Книга приурочена к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне и выходит в преддверии Всенародного дня памяти жертв геноцида белорусского народа. В издание вошли стихотворения, рассказы и очерки авторов из Беларуси, России и Прибалтики. На книжной выставке-просмотре представят произведения классиков белорусской литературы и современных писателей.