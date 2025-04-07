В наземном транспорте Минска планируют внедрить оплату проезда банковской картой

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В столице в 2025 году планируется внедрение системы оплаты проезда в наземном транспорте с помощью банковских карт. Об этом журналистам сообщил директор ГУ "Столичный транспорт и связь" Юрий Супранович во время оперативного совещания в Мингорисполкоме, сообщает БЕЛТА.

"Мы надеемся реализовать в текущем году возможность оплаты проезда банковской картой на наземном транспорте. Это обычная зарплатная карта, которой человек сможет пользоваться без дополнительных приложений", - пояснил Юрий Супранович.

Также продолжается работа по корректировке маршрутов с учетом застройки новых микрорайонов. В частности, изменения уже затронули жилой район "Северный берег". По словам Супрановича, скорректирован автобусный маршрут №26 - изменена схема движения и увеличено количество рейсов. "По мере заселения микрорайонов будут появляться новые маршруты и вноситься дальнейшие изменения", - уточнил он.