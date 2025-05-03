В небе над Минском прошла репетиция воздушного военного парада к 80-летию Победы

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В небе над Минском прошла репетиция воздушного военного парада, посвященного 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на Министерство обороны.

В маневрах приняли участие экипажи Военно-воздушных сил и войск противовоздушной обороны Республики Беларусь и Воздушно-космических сил Российской Федерации. Несмотря на разные характеристики самолетов и вертолетов, пилоты безупречно синхронизировали высоту, курс и скорость.