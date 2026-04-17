В Несвиже обсудили популяризацию наследия СНГ

18 апреля отмечается Международный день памятников и исторических мест. Два дня за круглым столом диалог о будущем наших памятников вели эксперты Беларуси, России, Узбекистана.

Расскажем, какие "Несвижские инициативы" уже сформулированы.

Музыканты академии Гнесиных могут дать концерт в покоях династии Радзивиллов, а начинающие киношники ВГИКа - снять документальный фильм. Идеи - пока на словах, но чем не рабочие "инъекции" для ликбеза молодых жителей стран СНГ?

Мозговой штурм зафиксировали представители Исполкома СНГ. Значит, от слов скоро перейдут к действию.

Содружество заинтересовано в том, чтобы 122 базовые организации государств-участников создавали совместные проекты в реставрации, кино, музейной деятельности - выходили за рамки границ.

Владимир Виноградов, директор НИИ киноискусства и кинообразования Всероссийского государственного института кинематографии им. С. А. Герасимова (Москва, Россия):

"У нас есть факультет документалистики. Если говорить о таком вот фильме, который можно было бы снять, наверное, да, это было бы крайне интересно. По приезде я обязательно поговорю с нашим ректором и о таком проекте совместном - ВГИК и Несвиж. Может быть, даже будут идеи о игровом фильме, может быть, это будет что-то совмещенное. Не знаю пока".

Но на эту встречу, где специалисты впервые общались с глазу на глаз. Хранители наследия ВДНХ и ВГИКа, средневековой цитадели в Самарканде не тая делились проектами, что не только консервируют, но и развивают историю наций. Параллельно восхищаясь, как белорусы оберегают свою биографию в артефактах.

"Эти музеи настолько любовно сохранены, и в это вложено столько средств на самом деле, причем государственных средств. И видно, что музейные работники это все прекрасно понимают, помнят и ценят. Ведь найти безумные деньги на то, чтобы сохранить Несвиж, чтобы сделать его таким роскошным, каким мы его знаем сейчас, - это только государственные усилия, только понимание государством того, что такое родная история, что такое памятники, которые нужно непременно отдать следующим поколениям, чтобы все знали, что такое Беларусь, что такое ее история", - отметила Дина Кирнарская, советник ректора Российской академии музыки имени Гнесиных (Россия).

Мавлюда Юсупова, директор Международного исследовательского института "Шелковый путь" (Узбекистан):

"Я увидела, что здесь все сделано в соответствии с международными требованиями и стандартами ЮНЕСКО. Значит, у вас есть хорошая реставрационная школа, которая работает с большим понятием международных требований. Мы слышали, что сюда приезжает очень много туристов. Сохранять надо старину. Здесь сохранилось все очень хорошо. И у вас этот памятник дает очень большой вес в системе оценки культурного и материального культурного наследия".

К слову, именно Несвиж инициировал такую творческую лабораторию. Музей-заповедник - единственное учреждение в Беларуси, кому доверили статус "базовой организации" в музейном деле.

Наталия Жерко, первый замдиректора Национального историко-культурного музея-заповедника "Несвиж":

"Наш музей настолько комплексный, что любую сферу, которую мы сегодня вовлекаем в наш диалог, мы сможем спокойно генерировать в нашу музейную деятельность. Это тот же театр, он у нас уже давно есть. Кино, мы с ним всегда сотрудничаем. Молодежь - это то, что всегда актуально. Есть также и Институт Лихачева, наш давний партнер по охране историко-культурного наследия. Именно в этом направлении они имеют статус базовой организации. Надеемся, что эта инициатива приживется".

"В земле наши корни", а в памятниках и исторических местах - наша самоидентичность.