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В НОК Беларуси чествовали призеров и чемпионов VIII летних спортивных Игр "Дети Азии"
Первые и уверенные шаги к олимпийскому пьедесталу.
В НОК Беларуси чествовали юных победителей и призеров VIII летних международных спортивных Игр "Дети Азии". Напомним, наша делегация завоевала 78 наград, из которых 27 высшей пробы.
Многократными чемпионами стали Анна Орловская и Андрей Литвинович в легкой атлетике, сборные Беларуси по баскетболу "три на три" и волейболу показали лучшую игру. И это далеко не все.
Спортсмены награждены денежными сертификатами. На церемонии чествования также были отмечены и тренеры юных атлетов, которые стоят за триумфальным успехом своих подопечных.
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