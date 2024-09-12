В НОК Беларуси чествовали призеров и чемпионов VIII летних спортивных Игр "Дети Азии"

Первые и уверенные шаги к олимпийскому пьедесталу.



В НОК Беларуси чествовали юных победителей и призеров VIII летних международных спортивных Игр "Дети Азии". Напомним, наша делегация завоевала 78 наград, из которых 27 высшей пробы.



Многократными чемпионами стали Анна Орловская и Андрей Литвинович в легкой атлетике, сборные Беларуси по баскетболу "три на три" и волейболу показали лучшую игру. И это далеко не все.