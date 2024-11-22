В Новополоцке проходит выставка НАН Беларуси "Взгляд за горизонт". Что на ней представлено?

Новополоцк встречает "Марафон единства". Этот пункт на карте маршрута акции появился стихийно, но не случайно.

Относительно молодой населенный пункт имеет стратегическое значение для Беларуси. Здесь находятся важнейшие предприятия, а неподалеку и первый центр белорусской государственности - Полоцк. Именно в Полоцком госуниверситете им. Евфросинии Полоцкой проходит выставка Национальной академии наук "Взгляд за горизонт".

Лаборатория генетики человека НАН Беларуси - чуть ли не единственная с международной аккредитацией в этой области. Процесс сбора материала о человеке довольно простой, тем не менее обработка данных занимает какое-то время, а это примерно две-три недели. Зато потом в руках оказывается книжка формата А5 со всей информацией о вашем здоровье, со всеми склонностями и предрасположенностями.

Но это не единственное, что можно увидеть на выставке. Представлены и белорусские изумруды - синтетические самоцветы. Основное направление использования изумрудов - ювелирная отрасль, но также их используют и в лазерных установках, в сердечниках лазеров.

Алексей Труханов, академик-секретарь НАН Беларуси:

"Беларусь может гордиться не только тем, что она атомная страна, но и антарктическая держава. Начиная с 2006 года, осуществляется систематическая деятельность по исследованию белого континента. Он уникальный, ведь на нем представлены станции порядка 30 государств. Выделю, что проводятся исследования по биотехнологическим применениям различных биологически активных веществ, которые получены из природных организмов Антарктики. Сейчас работаем над созданием различного рода препаратов из организмов данного региона".

Выставка заняла пространство одного из филиалов Полоцкого госуниверситета. Этот бренд знают во всем мире. Полоцк - город с многовековыми образовательными традициями. Все начиналось еще в 16 веке с Иезуитского коллегиума, потом он стал академией, а вот новейшая история началась в 1968-м. Через 10 лет после того, как был образован Новополоцк, стали нужны химики, технологи, механики химических производств и прочие ценные специалисты. А кого сегодня готовят в стенах университета, узнали у ректора учреждения образования.

Мы готовим специалистов по уникальным специальностям - трубопроводный транспорт, хранение нефти и газов, переработка нефти и энергоносителей. Но при этом мы не стоим на месте, а развиваемся, ежегодно открываются новые специальности. Можно сказать, что от технического университета мы перешли к классическому. Юрий Романовский, ректор Полоцкого госуниверситета им. Евфросинии Полоцкой