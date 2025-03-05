В НПЦ по геологии провели оперативное совещание - обсудили поиск редкоземельных металлов

Владимир Путин готов обсудить с Александром Лукашенко сотрудничество по редкоземельным металлам. Это еще одно заявление пресс-секретаря российского лидера, который, отвечая на вопросы журналистов, в том числе, прокомментировал и самые яркие моменты из интервью нашего Президента для платформы сети Х.

Тем временем в Беларуси прошло оперативное совещание в НПЦ по геологии. Обсуждали перспективы по поискам в нашей стране редкоземельных металлов. Определенные направления связываем с породами кристаллического фундамента в границах Житковичского, Щучинского и Гродненского районов.

Сейчас проводится детальное изучение геологического материала из фондов для последующего определения состава и объема необходимых работ. Чтобы уже после включить мероприятия в госпрограмму "Недра" на 2026-2030 годы.

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Проект новой госпрограммы, а также направления работ по геологическому изучению недр планируется рассмотреть по итогам первого квартала 2025 года на заседании Совета по развитию геологоразведочной отрасли и недропользованию при Минприроды.

Напомним, 4 марта Александр Лукашенко поставил соответствующую задачу перед вице-премьером Юрием Шулейко и новым профильным министром.

"Эти химические элементы крайне важны для электроники, аэрокосмических исследований, компонентов электрических сетей и электродвигателей, химической отрасли. Потенциал этих элементов действительно велик. Вопрос лишь в их количестве и нашей способности их извлечь с минимальным ущербом для природы и минимальными затратами ресурсов", - сказал доцент кафедры региональной геологии факультета географии и геоинформатики БГУ Даниил Творонович-Севрук.