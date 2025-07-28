В II квартале в областных центрах Беларуси продажи квартир снизились на 16 % по сравнению с предыдущим кварталом. Совершено порядка 2,7 тыс. сделок.

Самая дорогая - в Бресте: квартиру площадью 120 кв. м продали за 201 тыс. долларов. Однако самой высокой ценой за квадратный метр отмечена сделка в Могилеве: 30-метровая квартира обошлась в 1860 долларов за "квадрат".