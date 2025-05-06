В объектах социальной сферы Сморгони вновь включат отопление

Отопление в объектах социальной сферы будет включено в Сморгони, сообщили в РУП "Гродноэнерго", сообщает sputnik.by.

Тепло в здания начнут подавать во вторник, 6 мая, в связи с понижением температуры воздуха.

"Сморгонский райисполком согласовал включение систем отопления в объектах социальной сферы - школьных и дошкольных учреждениях образования, лечебно-профилактических и учреждениях соцобеспечения", - говорится в сообщении.

На предприятии отметили, что при температуре на улице воздуха выше +10°C будет вводиться режим протапливания.

Ранее отопительный сезон для объектов социальной сферы возобновился в Витебской области - в самом областном центре, Верхнедвинском, Городокском, Докшицком, Ушачском, Шумилинском и Полоцком районах.