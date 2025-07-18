В очереди на границе с ЕС находится более 2 тыс. автомобилей - ГПК

На границе для въезда в ЕС в очереди стоит более 2 тыс. автомобилей. Об этом пишет БЕЛТА, ссылаясь на Государственный пограничный комитет Республики Беларусь.

Въезда в польский пункт пропуска "Тересполь" ("Брест") по состоянию на 10:00 ожидают 520 легковушек и 37 автобусов. С начала недели его контрольные службы приняли 32 % авто из Беларуси.

Самым загруженным погранпереходом для фур остается латвийский "Патерниеки" ("Григоровщина") - 660 фур. С начала недели сопредельная сторона приняла на свою территорию всего 35 % транспорта.

Перед литовским "Мядининкаем" ("Каменный Лог") фиксируется 540 большегрузов. Через данный пункт пропуска с понедельника Литва пропустила из Беларуси наименьшее количество фур – 13 % от нормы.