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В очереди на границе с ЕС находится более 2 тыс. автомобилей - ГПК
На границе для въезда в ЕС в очереди стоит более 2 тыс. автомобилей. Об этом пишет БЕЛТА, ссылаясь на Государственный пограничный комитет Республики Беларусь.
Въезда в польский пункт пропуска "Тересполь" ("Брест") по состоянию на 10:00 ожидают 520 легковушек и 37 автобусов. С начала недели его контрольные службы приняли 32 % авто из Беларуси.
Самым загруженным погранпереходом для фур остается латвийский "Патерниеки" ("Григоровщина") - 660 фур. С начала недели сопредельная сторона приняла на свою территорию всего 35 % транспорта.
Перед литовским "Мядининкаем" ("Каменный Лог") фиксируется 540 большегрузов. Через данный пункт пропуска с понедельника Литва пропустила из Беларуси наименьшее количество фур – 13 % от нормы.
Контрольные службы "Шальчининкая" ("Бенякони") с начала недели оформили 25 % грузовых авто от нормы. Здесь въезда в ЕС ожидают 500 фур.