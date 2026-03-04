В органах внутренних дел Беларуси на различных должностях служат до 12 % женщин

Белорусские женщины охотно идут на службу в милицию. Сегодня в органах внутренних дел на различных должностях служат от 10 % до 12 % женщин, в основном в подразделениях по гражданству и миграции, информационных центрах и ИДН. Однако женский след есть и в уголовном розыске, ОМОНе и других спецподразделениях. Требования к представительницам прекрасного пола предъявляются строгие: проверяется не только здоровье и личность, но и окружение.

Музей Академии МВД помнит много героических имен. В нем представлена форма разных лет, награды и, конечно, фото звездных выпускников.

Татьяна Данькова, подполковник милиции, старший преподаватель Академии МВД Беларуси, в свое время с отличием окончила ведущий ведомственный вуз, там же встретила и будущего супруга. 10 лет работы в структуре МВД и как итог - все дороги вновь привели в альма-матер, потому что будущих офицеров должен учить тот, кто знает цену собранным доказательствам.

Татьяна Данькова:

"На протяжении 10 лет я проработала на службе БЭП. Работа очень интересная, мне очень нравилась. Но меня всегда тянуло в научную деятельность и на преподавательскую деятельность. Авторитет заработать у курсанта, у студента достаточно сложно, поэтому его сначала надо заработать, а потом уже можно им, как говорится, давить. Я не могу назвать себя строгим преподавателем, но мне кажется, я достаточно справедливый преподаватель, то есть если курсант не подготовился, он получил свою неудовлетворительную оценку. Я против строгости, я за справедливость".

Татьяна - многодетная мама. И в академии у нее тоже большая семья. Только вместо домашних хлопот курсантские тетради, вместо прогулок в парке - консультации перед экзаменами. Но подход тот же: не отмахнуться, не переложить на другого, а вникнуть. Когда за плечами больше десяти лет практики, по-другому уже не получается.

Татьяна Данькова:

"Тема моей кандидатской диссертации - "Расследование злоупотребления властью или служебными полномочиями". Это коррупционное преступление. Достаточно латентное, сложное преступление, поэтому моя задача была написать консолидацию теории и практики. С учетом того, что я на практике сталкивалась с этими преступлениями, моя задача была помочь практикам в выявлении и дальнейшем расследовании этого преступления и на теоретическом уровне обогатить криминалистическую науку".

Минимум сна, максимум концентрации - если и браться за написание кандидатской диссертации, то и доводить дело до конца. Этап защиты уже пройден, дальше - дело техники. Новый метод расследования экономических преступлений уже на книжных полках библиотеки академии и, конечно, в практике наших органов внутренних дел.

Вопрос только в одном: как удержать баланс и не упустить яркую жизнь?

Татьяна Данькова:

"Я очень довольна тем, что у меня трое детей. Это большое счастье. Это, конечно же, очень тяжело. В родительстве нет никаких инструкций, правил, кодексов. Наверное, с каждым ребенком все легче и легче. И, как я говорю, если сравнить со спецподразделениями, то, наверное, многодетная мама - это спецназ".