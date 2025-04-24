В ОСВОД напомнили о правилах поведения на воде. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на организацию.

"С наступлением теплых дней многие стремятся провести время у воды, наслаждаясь купанием и отдыхом. К сожалению, именно в этот период происходит большинство несчастных случаев. Основная причина трагедий - это переоценка собственных возможностей и недооценка опасностей, которые может таить в себе вода", - рассказали в ОСВОД.