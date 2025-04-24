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В ОСВОД напомнили о правилах поведения на воде
В ОСВОД напомнили о правилах поведения на воде. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на организацию.
"С наступлением теплых дней многие стремятся провести время у воды, наслаждаясь купанием и отдыхом. К сожалению, именно в этот период происходит большинство несчастных случаев. Основная причина трагедий - это переоценка собственных возможностей и недооценка опасностей, которые может таить в себе вода", - рассказали в ОСВОД.
Во избежание несчастных случаев нельзя оставлять без присмотра детей у воды, купаться в воде при температуре ниже 18 градусов, купаться в неустановленных и запрещенных местах. Нельзя кататься на самодельных плотах, входить в воду и купаться в состоянии алкогольного опьянения, плавать на лежаках, автокамерах, надувных матрасах и других предметах, не относящихся к плавсредствам, прыгать в воду с лодок, катеров, причалов и др. сооружений.