В ОСВОДе напомнили, как правильно вести себя на воде

Жаркий сезон - время отдыха у воды. Любители освежиться заполняют пляжи возле водохранилищ, чтобы максимально использовать солнечные дни. Но ОСВОД предупреждает: входить в воду нужно строго по правилам. Это поможет предотвратить несчастный случай на воде и даже может спасти жизнь. Спасатели в усиленном режиме круглые сутки дежурят на станциях.

Свои рекомендации, как сохранить здоровье во время купания, дают и медики. Особенно важно соблюдать правила безопасности на сапбордах и лодках, обязательно нужно использовать и спасательный жилет.

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5 минут - это время реагирования спасателей ОСВОДа на ЧП в пределах акватории. 5 минут - столько в среднем может продержаться на поверхности человек, которому стало плохо при купании, а это значит, что в таком случае счет во время спасения идет на секунды, поэтому у ОСВОДа сейчас горячая пора.

Температуры на максимуме, но даже локальные ливни не пугают любителей освежиться в водоемах. Не упустить из виду утопающего - главная задача бойцов ОСВОДа.

Сергей Жуков, водолаз спасательной станции "Смолевичи":

"Большая просьба при посещении водоема быть трезвым. В состоянии алкогольного опьянения желательно не посещать водоемы, не нарушать правила поведения на воде, не заплывать за буйки, не прыгать с неустановленных мест. Долго находиться в воде тоже нежелательно, хоть температура и повышенная, но вода еще особо не прогрелась, так что долго в ней находиться не нужно во избежание судорог".

Первая половина июля выдалась напряженной. В воде почувствовал себя плохо мужчина в Березинском районе - судорога свела ногу из-за переохлаждения, поэтому его доставили на берег. Спасатели оказали помощь и 9-летнему мальчику на водохранилище в Пуховичском районе. Еще одно спасение ребенка произошло в Лиозенском районе - там несовершеннолетний упал в воду с надувного круга.

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Спасатели постоянно проводят патрулирование акваторий. В 2025 году установили дополнительные смотровые вышки. Тем, кто заплыл за буйки, делают строгое предупреждение, ведь вода не прощает беспечности.

Согласно правилам, в классической лодке нужно находиться в застегнутом жилете. Но как быть с сапбордами и другими средствами передвижения на воде, можно ли их использовать в принципе?

Случай падения с сапборда зафиксирован на водохранилище Вяча. Потеряв доску, девушка растерялась и не смогла доплыть до берега, но спасатели подоспели вовремя.

"Мы считаем, что спортинвентарь относится к надувному матрасу. В случае, если с ним что-то происходит, то человек без жилета, еще и находящийся на середине водоема, не сможет самостоятельно выплыть и доплыть до берега, поэтому при катании на сапбордах на человеке в обязательном порядке должен быть спасательный жилет", - пояснил начальник спасательной станции "Вяча" Павел Щербацевич.

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Использовать сапборды, доски для серфа, надувные круги и другой спортинвентарь на воде можно, но исключительно в спасательных жилетах и только в безветренную погоду.

Контроль за пляжами идет и со стороны работников МЧС. Патрули ежедневно выходят в пешие обходы, используют дроны для осмотра акваторий с воздуха и проводят беседы с отдыхающими.

Ольга Мельченко, официальный представитель Минского городского управления МЧС Беларуси:

"Контролируем и разрешенные пляжи, где люди могут заплывать за буйки или плохо себя почувствовать, а также и запрещенные места для купания, где нередко люди хотят уединиться и также отдыхать в более спокойной обстановке. Здесь на помощь приходят спасатели, которые работают в группах спасения на водах, дежурят на точках, определенных совместно с ОСВОДом".

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Дают свои рекомендации по купанию в жаркую погоду и медики. Чтобы не нанести вред здоровью, перед входом в воду нужно как следует подготовить организм.

"Когда входим в холодную воду, срабатывает естественный рефлекс, и в таком случае получается закалка, сжимаются сосуды. Если у человека ослабленный организм либо есть заболевание, в это время происходит спазм сосуда, повышается давление, причем достаточно быстро, иногда и резко, еще может нарушиться ритм сердца", - объяснила врач общей практики поликлиники № 6 г. Минска Елена Пилипчук.