Рациональное использование природных ресурсов, регулирование добычи полезных ископаемых и систематизация работы в отрасли: 5 августа в Палате представителей обсудили новации в законопроект по вопросам недропользования.

Документ поступил в парламент в конце июля, и сейчас депутаты совместно с профильными ведомствами и с учетом обращений граждан и юридических лиц дорабатывают законопроект. Ожидается, что в первом чтении в Овальном зале его рассмотрят уже в сентябре.

Жанна Чернявская, председатель Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

"Проект закона о недропользовании вносит корректировки в Кодекс Республики Беларусь о недрах, в Кодекс о внутреннем водном транспорте, а также в закон о государственной экологической экспертизе и оценке воздействия на окружающую среду".

Глеб Гуленков news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/6d75de6a-6f5a-402b-8797-58154b743381/conversions/307882c2-e4b4-4346-973a-a55d25625cb0-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/6d75de6a-6f5a-402b-8797-58154b743381/conversions/307882c2-e4b4-4346-973a-a55d25625cb0-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/6d75de6a-6f5a-402b-8797-58154b743381/conversions/307882c2-e4b4-4346-973a-a55d25625cb0-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/6d75de6a-6f5a-402b-8797-58154b743381/conversions/307882c2-e4b4-4346-973a-a55d25625cb0-xl-___webp_1920.webp 1920w

Глеб Гуленков, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

"В проекте закона корректируются нормы, направленные на четкое выполнение поручений главы государства в вопросах добычи углеводородного сырья. Упрощаются отдельные нормы по использованию пробных месторождений и скважин по добыче углеводородов. Также в законодательстве планируется устранить определенные пробелы в отношении охраны и эксплуатации недр".