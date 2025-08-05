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В Палате представителей обсудили новации в законопроект по вопросам недропользования
Рациональное использование природных ресурсов, регулирование добычи полезных ископаемых и систематизация работы в отрасли: 5 августа в Палате представителей обсудили новации в законопроект по вопросам недропользования.
Документ поступил в парламент в конце июля, и сейчас депутаты совместно с профильными ведомствами и с учетом обращений граждан и юридических лиц дорабатывают законопроект. Ожидается, что в первом чтении в Овальном зале его рассмотрят уже в сентябре.
Жанна Чернявская, председатель Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
"Проект закона о недропользовании вносит корректировки в Кодекс Республики Беларусь о недрах, в Кодекс о внутреннем водном транспорте, а также в закон о государственной экологической экспертизе и оценке воздействия на окружающую среду".
Глеб Гуленков, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
"В проекте закона корректируются нормы, направленные на четкое выполнение поручений главы государства в вопросах добычи углеводородного сырья. Упрощаются отдельные нормы по использованию пробных месторождений и скважин по добыче углеводородов. Также в законодательстве планируется устранить определенные пробелы в отношении охраны и эксплуатации недр".
Интенсивно и эффективно осваивать новые месторождения, добывать и перерабатывать полезные ископаемые - такая задача поставлена Президентом. Сегодня в Беларуси разведано около 50 видов полезных ископаемых. Стратегическими для развития реального сектора экономики являются нефть, торф, калийные и каменные соли, а также пески, глина, доломиты и другие.