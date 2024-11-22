В Палате представителей во втором чтении приняли законопроект по вопросам уголовной ответственности

Депутаты на заседании второй сессии Палаты представителей Национального собрания восьмого созыва приняли во втором чтении законопроект "Об изменении кодексов по вопросам уголовной ответственности", сообщает БЕЛТА.

Проект закона внесен в Палату представителей Президентом Республики Беларусь 7 августа 2024 года и принят в первом чтении 17 сентября 2024 года. Законопроектом предусмотрено внесение изменений в Уголовный, Уголовно-процессуальный, Уголовно-исполнительный кодексы Республики Беларусь, Кодекс Республики Беларусь об административных правонарушениях и Процессуально-исполнительный кодекс Республики Беларусь об административных правонарушениях.

В частности, предлагаются следующие нововведения. Пересмотр санкций 97 составов преступлений: санкции дополняются альтернативными, более мягкими видами наказаний, а также корректируются в части размера наказаний или введения на альтернативной основе дополнительных наказаний. Это создаст условия для большей индивидуализации уголовной ответственности. Лишение свободы не будет назначаться женщинам и одиноким мужчинам, воспитывающим детей в возрасте до 14 лет или детей-инвалидов, инвалидам I группы, впервые совершившим преступление, не представляющее большой общественной опасности, или менее тяжкое преступление. Вместе с тем в ряде случаев это правило применяться не будет, например при совершении преступлений, повлекших по неосторожности смерть человека либо причинение тяжкого телесного повреждения, а также в отношении совершивших преступления экстремистской направленности. Аналогичные нормы закреплены в отношении лиц, впервые совершивших преступления в возрасте до 18 лет.

Предусмотрена дифференциация ответственности за незаконный оборот средств платежа с учетом реальной общественной опасности действий каждого из участников. Предлагается сохранить уголовную ответственность для граждан, распространяющих реквизиты чужих банковских карт, и ввести административную ответственность для лиц, предоставляющих реквизиты собственных банковских карт. Предусмотрен перевод отдельных преступлений в дела частно-публичного обвинения: преступления о нарушении правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшем по неосторожности причинение тяжкого телесного повреждения и совершенном близкими лица, пострадавшего от преступления, будут относиться к делам частно-публичного обвинения, а также изменения по вопросам уголовной ответственности за наркопреступления. В частности, нижний предел наказания за сбыт наркотиков в составе организованной группы сокращен с 10 до 8 лет лишения свободы.

Расширен круг преступлений, за которые граждане Республики Беларусь будут нести ответственность при их совершении за пределами страны - в этот перечень включены в том числе преступления террористической направленности.