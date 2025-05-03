В параде примут участие территориальные войска Смолевичского района и города Жодино

В 2025 году вместе с военными, правоохранителями и спасателями на параде пройдут войска территориальной обороны. Еще несколько дней назад участники пешего расчета были обычными гражданскими людьми и даже не мечтали пройти строем возле стелы "Минск - город-герой".

Такая практика уже стала хорошей традицией. В этом году честь собрать коробку выпала Смолевичскому району и городу Жодино. За три недели военнообязанные прошли не только интенсивный курс строевой подготовки, но и преодолели полноценные военные сборы.

Сегодня уже и не скажешь, что еще несколько недель назад браво марширующие парни даже не представляли, что примут участие в параде. Такой шанс им представил Смолевичский военкомат.

Три недели назад всего 170 человек были отобраны из территориальных войск для участия в параде на День Победы, но из них чеканить шаг у стелы "Минск - город-герой" будет 150 военнообязанных. Еще 20 человек были призваны на случай резерва.

Юрий Шерстень, военный комиссар Смолевичского района и г. Жодино:

"Каждый занял свое место в строю. Самое главное, что у каждого присутствует осознанность серьезной задачи, которая стоит перед ними".

После формирования парадного расчета военнообязанные прошли слаживание и провели десятки тренировок по строевой подготовке. А еще во время сбора бойцы провели стрельбы из автомата Калашникова и пистолета и метание гранат. Сделано это было для того, чтобы превратить подготовку к параду в полноценный военный сбор.

Владимир Пошвечук как бывший офицер пройдет возле стелы в знаменной группе коробки от территориальной обороны. А рядом с ним будут идти военный комиссар района и даже председатель местного исполкома. Глава района отметил, что для Смолевичей предоставить своих жителей для парада стало знаменательным событием.

Николай Парамонов, председатель Смолевичского районного исполнительного комитета:

"Здесь никто не шутит. Все отдаются на 100 %, понимая, что это честь и большая ответственность. Для нас это будет знаковым событием в честь того, что в этом году главой государства подписан указ о вознаграждении Смолевичского района вымпелом "За мужество".