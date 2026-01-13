3.70 BYN
В парке "Коробчицкий Олимп" вместе с тюбинговой и лыжной трассами заработал горнолыжный склон
Около 60 объектов для активного отдыха на свежем воздухе доступны жителям Гродно. Погода позволила полноценно открыть зимний сезон. 13 января дан старт работе одной из самых популярных локаций - парка активного отдыха "Коробчицкий Олимп". В эти выходные помимо тюбинговой и равнинной лыжной трассы заработал горнолыжный склон.
На склонах под Гродно наблюдается настоящий зимний аншлаг. Там, где еще недавно главным риском считались капризы погоды, сегодня - устойчивый снежный покров и сотни отдыхающих. Снег, мороз и активный интерес горожан говорят: зимний сезон стартовал уверенно и надолго.
Любимой локацией гродненцев является тюбинговый склон (один из самых длинных в стране). Его протяженность составляет около 270 м. Одновременно здесь могут прокатиться с ветерком несколько сотен человек. Любители активного отдыха могут приходить сюда со своими ватрушками или взять их на прокат. Работает пункт выдачи инвентаря.
Для любителей лыж есть равнинная лыжная трасса, для более опытных заработал горнолыжный склон. Высота этой спортивной трассы достигает 48 м. Здесь работает подъемник, оборудованы зоны старта и финиша, организовано дежурство инструкторов.
Максим Малаховский, начальник управления спорта и туризма Гродненского облисполкома:
"Трасса у нас освещенная, работает до глубокого вечера. Погода стоит замечательная, морозная, поэтому надеемся, что в этом году будем работать всю зиму".
Семья Индиевых пришла к самому открытию трассы. Рустам Индиев уже несколько лет занимается лыжным спортом, считает этот склон настоящим подарком: можно не просто проводить время с пользой, но и поддерживать себя в форме.
Чтобы подготовить и поддерживать трассы в надлежащем состоянии, в парке задействуют специальную технику, в том числе ратраки, а также привлекут дополнительный персонал. Это позволяет обеспечить комфорт и безопасность посетителей даже при высокой нагрузке.