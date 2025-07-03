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В первые часы Дня Независимости родились 40 малышей
Автор:Редакция news.by
В первые часы Дня Независимости родились 40 малышейnews.byhttps://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/8df8ca60-89b7-4160-ac5c-d729c9f33ff6/conversions/89a10441-e449-4968-98d5-e8af7d29a1dc-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/8df8ca60-89b7-4160-ac5c-d729c9f33ff6/conversions/89a10441-e449-4968-98d5-e8af7d29a1dc-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/8df8ca60-89b7-4160-ac5c-d729c9f33ff6/conversions/89a10441-e449-4968-98d5-e8af7d29a1dc-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/8df8ca60-89b7-4160-ac5c-d729c9f33ff6/conversions/89a10441-e449-4968-98d5-e8af7d29a1dc-xl-___webp_1920.webp 1920w
3 июля для некоторых белорусских семей стало двойным праздником: с 00:00 до 7:00 в Беларуси прошло 40 родов, на свет появились 24 мальчика и 16 девочек. Об этом сообщила БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения.
В ведомстве рассказали, что первые трое родов в стране произошли в 0.01: в Витебской области - в Витебском областном клиническом роддоме (родилась девочка), в Минской области - в Борисовском роддоме (девочка) и в Минске - в роддоме 6-й городской клинической больницы (мальчик).
В Минздраве поздравили молодые семьи с тем, что теперь в их семье будет двойной праздник.