В первые часы Дня Независимости родились 40 малышей

3 июля для некоторых белорусских семей стало двойным праздником: с 00:00 до 7:00 в Беларуси прошло 40 родов, на свет появились 24 мальчика и 16 девочек. Об этом сообщила БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения.

В ведомстве рассказали, что первые трое родов в стране произошли в 0.01: в Витебской области - в Витебском областном клиническом роддоме (родилась девочка), в Минской области - в Борисовском роддоме (девочка) и в Минске - в роддоме 6-й городской клинической больницы (мальчик).