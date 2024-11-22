В Полоцке 15 января после реставрации откроют Спасо-Преображенский храм

Долгожданное событие для Беларуси. 15 января в Полоцке после реставрации открывается Спасо-Преображенский храм Спасо-Евфросиниевского монастыря.

Уникальная святыня была построена в XII веке по благословению преподобной Евфросинии Полоцкой.

Снаружи здание Спасо-Преображенского храма сохранилось в облике XIX века. Внутреннее убранство, открывшиеся от пола до потолка самобытные фресковые росписи, датируются XII столетием.