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В Полоцке 15 января после реставрации откроют Спасо-Преображенский храм

Автор:Капитолина Зинкевич

Долгожданное событие для Беларуси. 15 января в Полоцке после реставрации открывается Спасо-Преображенский храм Спасо-Евфросиниевского монастыря.

Уникальная святыня  была построена в XII веке по благословению преподобной Евфросинии Полоцкой.

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Снаружи здание Спасо-Преображенского храма сохранилось в облике XIX века. Внутреннее убранство, открывшиеся от пола до потолка самобытные фресковые росписи, датируются XII столетием.

В этом году Спасо-Евфросиниевский монастырь отметит 900-летие, и обновленный вид храма на его территории - настоящий и бесценный подарок всем белорусам, живущим под покровительством святой заступницы.

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