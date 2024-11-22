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В Полоцке 15 января после реставрации откроют Спасо-Преображенский храм
Автор:Капитолина Зинкевич
Долгожданное событие для Беларуси. 15 января в Полоцке после реставрации открывается Спасо-Преображенский храм Спасо-Евфросиниевского монастыря.
Уникальная святыня была построена в XII веке по благословению преподобной Евфросинии Полоцкой.
Снаружи здание Спасо-Преображенского храма сохранилось в облике XIX века. Внутреннее убранство, открывшиеся от пола до потолка самобытные фресковые росписи, датируются XII столетием.
В этом году Спасо-Евфросиниевский монастырь отметит 900-летие, и обновленный вид храма на его территории - настоящий и бесценный подарок всем белорусам, живущим под покровительством святой заступницы.
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