В Полоцке после реставрации открылся Спасо-Преображенский храм

Долгожданное событие для Беларуси. В Полоцке после реставрации открылась уникальная святыня - Спасо-Преображенский храм Спасо-Евфросиниевского монастыря.

Обращение жителям и гостям древнего Полоцка направил Президент. Александр Лукашенко отметил, что реставрация церкви – это существенный вклад в укрепление исторической памяти.

Несмотря на достаточно морозную и ветреную погоду, сегодня в Полоцке действительно особая атмосфера. После многолетней реставрации свои двери открывает уникальная святыня – храм, построенный в 12-м веке по благословению преподобной Евфросинии Полоцкой.

Снаружи здание Спасо-Преображенского храма сохранилось в обличие 19-го века. Внутреннее убранство - открывшиеся от пола до потолка самобытные фресковые росписи, датируемые 12-столетием. Чудо да и только, которое, кажется, сама преподобная спустя века открыла белорусам.

Общая площадь редких фресок - практически 1000 (тысяча) кубометров, то есть около 90 % всей площади стен церкви. Чтобы сохранить их, команде строителей и реставраторов пришлось изрядно потрудиться.

Этого события весь белорусский православный мир в общей сложности ожидал более 30 лет. Столько в храме велись реставрационные работы. И вот долгожданный момент, когда святыня вновь готова принимать паломников. В стенах зазвучит молитвенное слово.

"Я просто счастлива тому, что сегодня этот храм вновь будет радовать наших прихожан. Это жемчужина всей нашей Белорусской земли", - заявила Наталья Кочанова, председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси.