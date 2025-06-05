В Полоцке проходит международный православный фестиваль "Радость"

Многолюдно на площади Франциска Скорины в Полоцке. Здесь проходит международный православный фестиваль "Радость". Развернулась большая выставка-ярмарка, где представлены редкие книги, иконы, сувениры ручной работы.

Изделия привезли монастыри и храмы, а также ремесленники из Беларуси, России, Сербии, Сирии, Молдовы, Палестины и Греции. Один из самых популярных торговых павильонов со свежей выпечкой и натуральным медом.

Для детей и взрослых мастер-классы, спектакли кукольного театра "Батлейка", музыкальные представления. Особое внимание проектам, посвященным Дню памяти преподобной Евфросинии и 900-летию полоцкой обители.

Фестиваль "Радость" в древнем Полоцке продлится до 15 июня. Организаторы обещают разнообразную программу для всей семьи. Не упустите шанс интересно провести время.