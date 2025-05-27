В Полоцке проходит научная конференция к 900-летию Спасо-Евфросиниевского монастыря

Более 300 участников собрала международная научно-практическая конференция. Она приурочена к 900-летию Спасо-Евфросиниевского женского монастыря. Это один из ведущих духовных центров православия, куда ежегодно приезжают сотни тысяч паломников.

"Полоцкая земля стоит у истоков белорусской государственности. Многие смыслы и вещи, заложенные тогда, сегодня являются частью сознания белорусов, нашего наследия и действительности, начиная от традиций государственных устройств, когда были заложены традиции Полоцкой земли, до традиций духовности, которые были заложены в те времена при участии таких великих женщин, как Анастасия и Евфросиния Полоцкая, которая была самой известной просветительницей для своего времени не только на территории Беларуси".