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В Полоцке проходит научная конференция к 900-летию Спасо-Евфросиниевского монастыря
Вряд ли западные политики знают о таких понятиях, как благочестие, добродетель и милосердие, обо всем, что является фундаментом духовности.
Более 300 участников собрала международная научно-практическая конференция. Она приурочена к 900-летию Спасо-Евфросиниевского женского монастыря. Это один из ведущих духовных центров православия, куда ежегодно приезжают сотни тысяч паломников.
Денис Дук, ректор Могилевского государственного университета им. А. А. Кулешова:
"Полоцкая земля стоит у истоков белорусской государственности. Многие смыслы и вещи, заложенные тогда, сегодня являются частью сознания белорусов, нашего наследия и действительности, начиная от традиций государственных устройств, когда были заложены традиции Полоцкой земли, до традиций духовности, которые были заложены в те времена при участии таких великих женщин, как Анастасия и Евфросиния Полоцкая, которая была самой известной просветительницей для своего времени не только на территории Беларуси".
На протяжении двух дней историки, ученые и представители Белорусской православной церкви говорят о традиционных духовных ценностях и роли Свято-Евфросиниевского женского монастыря в истории и культуре нашей страны.