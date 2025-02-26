В Полоцке устроили блинный батл. Какое испытание ждало самых ловких и активных?

С хороводами, играми и песнями белорусы провожают зиму и встречают весну. Масленичные гуляния развернулись во всех регионах страны.

В Полоцке праздник проходит на главной площади города. Здесь устроили блинный батл. За настроение отвечают лучшие творческие коллективы, гостей приглашают пройти масленичный квест, поучаствовать в масленичном пятиборье. Ну а для самых активных и ловких главное испытание - масленичный столб.