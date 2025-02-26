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В Полоцке устроили блинный батл. Какое испытание ждало самых ловких и активных?
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3.22025-03-01T12:24:05.000000Z00
С хороводами, играми и песнями белорусы провожают зиму и встречают весну. Масленичные гуляния развернулись во всех регионах страны.
В Полоцке праздник проходит на главной площади города. Здесь устроили блинный батл. За настроение отвечают лучшие творческие коллективы, гостей приглашают пройти масленичный квест, поучаствовать в масленичном пятиборье. Ну а для самых активных и ловких главное испытание - масленичный столб.
На площади в Полоцке изобилие тематических площадок для всей семьи. Народные умельцы подготовили сувениры в виде главных символов весны.