В польском городке Замость прошли масштабные радиационные учения - сценарий авария на АЭС Украины

В польском городке Замость власти провели масштабные радиационные учения. Сценарий - авария на украинской атомной электростанции и радиоактивное заражение приграничных районов. Отмечается, что это первые подобные учения в Польше.



Их основная цель - отработка процедур и сотрудничество между службами в ситуации потенциальной радиационной опасности. К маневрам привлекли пожарных, полицию, военных и медиков. Учения продолжались несколько часов.