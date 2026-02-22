3.73 BYN
В Посольстве Беларуси в Москве в честь Дня защитников Отечества состоялся торжественный прием
В честь Дня защитников Отечества торжественный прием состоялся в Посольстве Беларуси в Москве. Среди гостей - военные атташе из Латинской Америки, Азии, Африки и Европы, а также военные эксперты, дипломаты и политики.
Военное сотрудничество между Беларусью и братской Россией носит стратегический характер. Страны создали высокотехнологичную систему военной безопасности Союзного государства. И сегодня, когда мир стоит на пороге третьей мировой войны, именно Беларусь - надежная точка опоры безопасности в европейском регионе.
Юрий Селиверстов, Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в России:
"Сегодня складывается время, когда наиболее остро понимаешь, зачем нужно защищать свое Отечество. Идет передел мира, как говорил неоднократно наш глава государства. Сегодня наши оппоненты, кто с оружием в руках, кто экономическими методами, кто идеологически, пытаются захватить ресурсы, людей, территории. И если раньше это казалось чем-то далеким, то сегодня те, кто раньше жили с нами в большой стране, особенно наши прибалтийские соседи, теперь думают совершенно по-другому. И сегодня, как никогда, важно понимать, что если мы не будем едины, не будем вместе защищать свои интересы, без этого ничего не получится".
Игорь Коротченко, военный аналитик, главный редактор журнала "Национальная безопасность" (Россия):
"Учитывая, как меняется мировая военно-политическая ситуация, мировая турбулентность сметает государства и правительства, только сильные Вооруженные Силы способны обеспечить безопасность наших стран Союзного государства. Поэтому я думаю, нынешний праздник обретает новый смысл: это честь, уверенность и достоинство, это праздник настоящих мужчин, патриотов своей страны и, конечно, это праздник наших армий - российской и белорусской. Сегодня именно военная мощь является настоящим гарантом суверенитета и безопасности. И этот праздник сегодня отмечают миллионы людей как в Беларуси, так и в РФ".
В честь Дня защитников Отечества состоялся праздничный концерт Образцово-показательного оркестра Вооруженных Сил Республики Беларусь.