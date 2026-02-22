В Посольстве Беларуси в Москве в честь Дня защитников Отечества состоялся торжественный прием

"Сегодня складывается время, когда наиболее остро понимаешь, зачем нужно защищать свое Отечество. Идет передел мира, как говорил неоднократно наш глава государства. Сегодня наши оппоненты, кто с оружием в руках, кто экономическими методами, кто идеологически, пытаются захватить ресурсы, людей, территории. И если раньше это казалось чем-то далеким, то сегодня те, кто раньше жили с нами в большой стране, особенно наши прибалтийские соседи, теперь думают совершенно по-другому. И сегодня, как никогда, важно понимать, что если мы не будем едины, не будем вместе защищать свои интересы, без этого ничего не получится".