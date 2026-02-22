Смотреть онлайнПрограмма ТВ
ПолитикаЭкономикаПрезидентОбществоВ миреРегионыКультураПроисшествияЗдоровьеСпортТехнологииКругозор
РелигияИсторияСтроительство и ЖКХМнениеМолодежьНаукаСемья и детиОбразованиеАрмияТранспортТуризмЭкология

В Посольстве Беларуси в Москве в честь Дня защитников Отечества состоялся торжественный прием

В честь Дня защитников Отечества торжественный прием состоялся в Посольстве Беларуси в Москве. Среди гостей - военные атташе из Латинской Америки, Азии, Африки и Европы, а также военные эксперты, дипломаты и политики.

Военное сотрудничество между Беларусью и братской Россией носит стратегический характер. Страны создали высокотехнологичную систему военной безопасности Союзного государства. И сегодня, когда мир стоит на пороге третьей мировой войны, именно Беларусь - надежная точка опоры безопасности в европейском регионе.

Юрий Селиверстов, Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в России:

"Сегодня складывается время, когда наиболее остро понимаешь, зачем нужно защищать свое Отечество. Идет передел мира, как говорил неоднократно наш глава государства. Сегодня наши оппоненты, кто с оружием в руках, кто экономическими методами, кто идеологически, пытаются захватить ресурсы, людей, территории. И если раньше это казалось чем-то далеким, то сегодня те, кто раньше жили с нами в большой стране, особенно наши прибалтийские соседи, теперь думают совершенно по-другому. И сегодня, как никогда, важно понимать, что если мы не будем едины, не будем вместе защищать свои интересы, без этого ничего не получится".

Юрий Селиверстов, Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в России

Игорь Коротченко, военный аналитик, главный редактор журнала "Национальная безопасность" (Россия):

"Учитывая, как меняется мировая военно-политическая ситуация, мировая турбулентность сметает государства и правительства, только сильные Вооруженные Силы способны обеспечить безопасность наших стран Союзного государства. Поэтому я думаю, нынешний праздник обретает новый смысл: это честь, уверенность и достоинство, это праздник настоящих мужчин, патриотов своей страны и, конечно, это праздник наших армий - российской и белорусской. Сегодня именно военная мощь является настоящим гарантом суверенитета и безопасности. И этот праздник сегодня отмечают миллионы людей как в Беларуси, так и в РФ".

Игорь Коротченко, военный аналитик, главный редактор журнала "Национальная безопасность" (Россия)

В честь Дня защитников Отечества состоялся праздничный концерт Образцово-показательного оркестра Вооруженных Сил Республики Беларусь.

Разделы:

ОбществоАрмияРоссия

Теги:

посольство БеларусиДень защитников отечества