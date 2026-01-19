В праздник Крещения в Минске работают более 40 храмов

Столичные церкви продолжают принимать прихожан. В праздник Крещения в Минске работают свыше 40 храмов.

Организована раздача крещенской воды, проходят праздничные службы. Утром 19 января в Минском Свято-Духовом кафедральном соборе праздничную службу возглавил Митрополит Минский и Заславский Вениамин, Патриарший Экзарх всея Беларуси.

Чин водоосвящения в храмах прошел дважды - в Крещенский сочельник и сам день Богоявления.