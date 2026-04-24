В преддверии 40-летия аварии на ЧАЭС милиционеры посетили памятные места в Хойниках и Брагине

В преддверии 40-й годовщины аварии на Чернобыльской АЭС милиционеры посетили памятные места. В ликвидации последствий участвовали более 15 тыс. сотрудников органов внутренних дел, из них свыше 2 тыс. уже нет в живых.

Иван Кубраков, министр внутренних дел Беларуси:

"На Чернобыльской АЭС принимали участие более 15 тыс. сотрудников органов внутренних дел и военнослужащих внутренних войск. К сожалению, 2300 наших ветеранов уже нет в живых. Сегодня сюда приехали наши ветераны, которые пройдут по тем улицам, где они когда-то несли службу".