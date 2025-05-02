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В преддверии 80-летия Великой Победы в Минске наградили 15 ветеранов юбилейными медалями
За самоотверженный труд, несгибаемую волю и мужественный характер. В Минске в преддверии Дня Победы за круглым столом чествовали ветеранов и свидетелей Великой Отечественной войны.
Участники боевых действий, жители блокадного Ленинграда, малолетние узники и труженики тыла. Герои, которые своими руками строили для нас счастливое будущее. Сегодня мы не можем не ценить этот подвиг. В торжественной обстановке 15 ветеранов наградили юбилейными медалями в честь 80-летия Великой Победы.
Владимир Караник, вице-премьер Беларуси:
"Наш нравственный долг - заботиться о тех, кто победил в той войне, кто вернул нам свободу и вернул право жить на своей земле. Важно помнить об этой Великой Победе, нужно сделать все, чтобы она передавалась из поколения в поколение. Потому что именно это создало тот прочный фундамент, опираясь на который мы сейчас строим свое независимое, свободное, развивающееся государство".
Участникам круглого стола вручили также первые выплаты к 9 Мая. Материальную помощь ветераны будут получать с 2 по 8 мая. К слову, на единовременную матпомощь из республиканского бюджета предусмотрено практически 13 млн рублей.