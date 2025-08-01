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В преддверии Дня десантников и ССО возле Национальной библиотеки работает праздничная площадка
В Минске возле Национальной библиотеки в преддверии Дня десантников и Сил специальных операций развернулась праздничная площадка. Воздушно-десантным войскам в 2025 году исполняется 95 лет. В суверенной Беларуси это уже силы специальных операций.
Розыгрыши боевых эпизодов демонстрируют сегодняшние возможности элитного рода войск и современных образцов техники, которая есть на вооружении ССО. Десантники не раз не словом, а делом доказывали, что им можно доверить выполнение самых сложных задач.
Гости мероприятия могут попробовать себя в стрельбе из страйкбольного оружия, поработать на импровизированном минном поле с миноискателем, есть альпинистский веревочный городок. Для активных пользователей соцсетей подготовлены специальные фотозоны.
Поздравительные слова в адрес десантников вскоре прозвучат в том числе от министра обороны, госсекретаря Совета безопасности страны и начальника Генштаба Вооруженных Сил Беларуси. Встреча пройдет в зале Национальной библиотеки. А для жителей и гостей столицы праздничная программа продолжается, она запланирована до 16 часов.