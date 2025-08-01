В Минске возле Национальной библиотеки в преддверии Дня десантников и Сил специальных операций развернулась праздничная площадка. Воздушно-десантным войскам в 2025 году исполняется 95 лет. В суверенной Беларуси это уже силы специальных операций.

Розыгрыши боевых эпизодов демонстрируют сегодняшние возможности элитного рода войск и современных образцов техники, которая есть на вооружении ССО. Десантники не раз не словом, а делом доказывали, что им можно доверить выполнение самых сложных задач.

В преддверии Дня десантников и ССО возле Национальной библиотеки работает праздничная площадка news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/1eac5a11-cd46-4e81-a00b-b8a9c9e62faf/conversions/27d0f352-1e72-43e8-8212-c6004b006d24-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/1eac5a11-cd46-4e81-a00b-b8a9c9e62faf/conversions/27d0f352-1e72-43e8-8212-c6004b006d24-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/1eac5a11-cd46-4e81-a00b-b8a9c9e62faf/conversions/27d0f352-1e72-43e8-8212-c6004b006d24-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/1eac5a11-cd46-4e81-a00b-b8a9c9e62faf/conversions/27d0f352-1e72-43e8-8212-c6004b006d24-xl-___webp_1920.webp 1920w

Гости мероприятия могут попробовать себя в стрельбе из страйкбольного оружия, поработать на импровизированном минном поле с миноискателем, есть альпинистский веревочный городок. Для активных пользователей соцсетей подготовлены специальные фотозоны.