В приоритете - почему реализация дорожных проектов не останавливается даже под давлением санкций

Несмотря на сложное санкционное время, мы завершаем несколько больших транспортных проектов. Так Могилев взят в кольцо. Город на Днепре официально стал вторым после столицы, где появилась кольцевая автодорога. И первым, если сравнивать протяженность маршрута. Могилевское кольцо на 20 км больше.

"Это улучшило логистику для передвижения, дало толчок в экономическом развитии. Я уверен, что это даст толчок к дальнейшему развитию", - рассказал председатель Могилевского облисполкома Анатолий Исаченко.

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Дорожные проекты - один из приоритетов государственного масштаба. Для них всегда зеленый свет, несмотря на любые сложности. Будь то санкции, отказ от партнерства со стороны ряда международных организаций, финансовая блокада. Дорожные стройки не способны остановить никакие препоны.

"Санкции, наверное, дали нам возможность. Более эффективно работать и понимать, что мы можем делать все сами. И благодаря той политике, которая проводится в нашем государстве, благодаря нашему Президенту, бюджет наполняется, рабочие места создаются, экономика работает. Есть подвижки, есть деньги, значит, их надо реализовывать. А у нас же социально ориентированное государство и политика направлена на то, чтобы улучшить жизнь наших людей", - отметил Анатолий Исаченко.

Подсчитано, за пятилетку по всей стране отремонтировано, построено и реконструировано без малого 5 тыс. км автодорог республиканских и свыше 8 тыс. местного значения.

Стоит вспомнить о преображении северо-восточного направления от столицы. Двухполоска до Смолевичей, а затем и до Жодина уже с трудом справлялась с потоком машин. Дорогу расширили, добавив комфорта и скорости. Открыт для движения участок М3 от Логойска до Плещениц. Самый короткий путь от нашей столицы до портов Санкт-Петербурга.

А в Гродно выстраивают единый объездной маршрут, чтобы в перспективе разгрузить центр города. Несколько уровней, тоннелей для пешеходов, съезды, перекрестки. Жителям и гостям обещают новое качество движения.

Ну а самым знаковым столичным событием стало появление новой ветки метрополитена - Зеленолужской. Минское метро выросло на семь новых станций. Строительство не останавливали даже в самое непростое ковидное время. Услугами нашего метро лишь за прошлый год воспользовались свыше 250 млн человек.

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В нашей столице доля метрополитена среди всех видов общественного транспорта составляет 36 %. Уже многие годы это самое популярное средство передвижения у горожан. А новая ветка еще и самая технологичная.

Теперь на очереди четвертая линия подземки. Она частично продублирует второе столичное кольцо и станет самой длинной. 25 километров и 17 станций. Проектирование уже началось.