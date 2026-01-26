3.74 BYN
В рамках акции "Дом без пожара" спасатели проверяют частные дома из-за роста числа возгораний
В пожароопасный период белорусские спасатели усилили профилактическую работу в частном секторе. В период сильных морозов, когда активно используется печное отопление, важно помнить о безопасности.
В Витебской области с начала 2026 года произошло более 90 пожаров. Во время профилактических рейдов особое внимание уделяется исправности печного отопления и наличию автономных пожарных извещателей.
Софья Глинская, официальный представитель Витебского областного управления МЧС Беларуси:
"В Витебске, Витебском и Городокском районах проходит специальное профилактическое республиканское мероприятие "Дом без пожара". Мероприятия, которые проходят в рамках этой работы, направлены на предупреждение пожаров в жилом фонде граждан и сохранение человеческой жизни. В ближайшее время работа в этом направлении будет усилена".
С начала года спасатели Витебской области проверили более 5 тыс. домов. Профилактические рейды будут длиться всю зиму.