В рамках "Марафона единства" в Минске проходит выставка фотографий белорусских партизан

"Марафон единства" объединяет поколения. 22 января на одной из площадок школьники знакомятся с подвигом и судьбой знаменитых белорусских партизан.

Интерактивная экспозиция позволяет погрузиться в историю, узнать новые факты о героизме солдат и подпольщиков. Гости выставки задают вопросы спикерам и рассказывают историю военных лет своих семей. Такие открытые диалоги особенно важны в год 80-летия Великой Победы.

Павел Сухоруков, начальник управления рекламы издательского дома "Беларусь сегодня":

"Очень приятно, что молодежь интересуется нашей историей, вдвойне приятно, что она ее неплохо знает. Этот проект стимулирует интерес не только к истории своей страны, но и к истории своей семьи".