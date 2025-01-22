В рамках "Марафона единства" в Минске проходит выставка фотографий белорусских партизан

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"Марафон единства" объединяет поколения. 22 января на одной из площадок школьники знакомятся с подвигом и судьбой знаменитых белорусских партизан.
Интерактивная экспозиция позволяет погрузиться в историю, узнать новые факты о героизме солдат и подпольщиков. Гости выставки задают вопросы спикерам и рассказывают историю военных лет своих семей. Такие открытые диалоги особенно важны в год 80-летия Великой Победы.
Павел Сухоруков, начальник управления рекламы издательского дома "Беларусь сегодня":
"Очень приятно, что молодежь интересуется нашей историей, вдвойне приятно, что она ее неплохо знает. Этот проект стимулирует интерес не только к истории своей страны, но и к истории своей семьи".
Выставка основана на архивах интернет-портала "Партизаны Беларуси". Собрано уже 225 тыс. персональных электронных карточек партизан, работа продолжается. Оцифровано 1,5 млн документов.