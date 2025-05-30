В РИКЗ показали весь процесс проверки бланков ответов

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В Беларуси абитуриенты уже активно сдают ЦЭ и ЦТ - их знания объективно оценивает Республиканский институт контроля знаний. Как бланки с ответами попадают туда и кто их проверяет, рассказал директор РИКЗ Юрий Миксюк в "Актуальном интервью".

РИКЗ, как отметил Юрий Миксюк, сотрудничает с фельдъегерской службой. Она обеспечивает сохранность всех бланков на этапе доставки в учебные заведения и на этапе возврата. На последнем происходит распаковка вализ, проверяется количество прибывших пакетов, их целостность, наличие пломб.

Затем пакеты попадают в специальное помещение, которое оборудовано множеством камер. На столе под камерой вскрывается пакет. "Мы знаем, куда, в какую аудиторию, в какой пункт, сколько пакетов и бланков было отправлено. Должны сверить, что все поступило обратно. Специальная машина позволяет очень быстро все посчитать", - обозначил директор.

После подсчета все бланки сканируются, а в электронном виде области регистрации и области ответов разделяются, чтобы верификаторы (специальные люди), через которых проходят ответы, не знали, кому они принадлежат. Бланк трижды пропускают через разных людей, чтобы избежать ошибок.