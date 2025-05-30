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В РИКЗ показали весь процесс проверки бланков ответов
В Беларуси абитуриенты уже активно сдают ЦЭ и ЦТ - их знания объективно оценивает Республиканский институт контроля знаний. Как бланки с ответами попадают туда и кто их проверяет, рассказал директор РИКЗ Юрий Миксюк в "Актуальном интервью".
РИКЗ, как отметил Юрий Миксюк, сотрудничает с фельдъегерской службой. Она обеспечивает сохранность всех бланков на этапе доставки в учебные заведения и на этапе возврата. На последнем происходит распаковка вализ, проверяется количество прибывших пакетов, их целостность, наличие пломб.
Затем пакеты попадают в специальное помещение, которое оборудовано множеством камер. На столе под камерой вскрывается пакет. "Мы знаем, куда, в какую аудиторию, в какой пункт, сколько пакетов и бланков было отправлено. Должны сверить, что все поступило обратно. Специальная машина позволяет очень быстро все посчитать", - обозначил директор.
После подсчета все бланки сканируются, а в электронном виде области регистрации и области ответов разделяются, чтобы верификаторы (специальные люди), через которых проходят ответы, не знали, кому они принадлежат. Бланк трижды пропускают через разных людей, чтобы избежать ошибок.
"Практически во всем институте компьютеры не подключены к интернету, - обратил внимание Юрий Миксюк. - Более того, методисты в свои помещения не приносят мобильные телефоны и сумки, их сдают. Для нас важно, чтобы все было надежно, объективно и справедливо".