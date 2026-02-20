В РНПЦ детской хирургии провели уникальную операцию новорожденной девочке

Профессионализм белорусских специалистов и сложнейшие техники. В РНПЦ детской хирургии провели уникальную операцию новорожденному ребенку - гражданину России. Сегодня юной пациентке исполнился ровно месяц.

Ювелирная работа наших врачей дала второй шанс на счастливую жизнь. Малышка Кристина появилась на свет на 39-й неделе и, к сожалению, с критическим врожденным пороком сердца. Помощь была просто необходима.

На седьмой день жизни маленькой пациентке по экстренным показаниям провели одноэтапную хирургическую коррекцию сложного врожденного порока сердца. Операция длилась 10 часов. Из них на 1,5 часа сердце останавливали. Особенность случая - в низкой массе тела пациента (всего 2,5 кг). В мировой практике при таком весе хирургическое лечение чаще выполняют в два этапа. Отметим, операция проведена бесплатно в рамках оказания экстренной медицинской помощи.

Константин Дроздовский, директор РНПЦ детской хирургии: "Мы приняли решение на основании опыта и наших возможностей все-таки ребенка вылечить за один этап. При двухэтапной коррекции, во-первых, ребенок переносит две операции. И всегда вторая операция очень сложная. Потому что между первой и второй операцией образуются спайки, добраться до сердца на второй операции - это всегда проблема и дополнительные риски. И второй момент, что все-таки между первым и вторым этапом ребенок не живет нормальной жизнью, у него сердечко не становится абсолютно нормальным. И вот этот этап становления ребенка, развития нервной системы, конечно, мы хотели сделать полноценным. Сейчас ребенок по сердцу здоров".

Светлана, мама пациентки: "Дочери диагностировали сложный порок сердца. Сегодня ей месяц. Малышка стала больше есть самостоятельно, больше двигаться. В общем дело идет на поправку".