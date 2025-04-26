Рекордный ажиотаж - прирост бронирований плюс 54 %. Здравницы Беларуси в топе на майские праздники

Плюс 54 % к 2024 году - таков прирост количества бронирований на майские праздники в белорусские здравницы. В основном приезжают граждане России, представители стран СНГ.





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Май раскрасил белорусские просторы в яркие краски, а отечественные здравницы встретили праздник природы настоящим аншлагом. Как провести выходные с пользой и со знаком качества? Сегодня тысячи людей выбирают именно белорусские курорты, чтобы услышать тишину сосновых лесов, ощутить гладь озер и вдохнуть воздух, напоенный ароматом весны.

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Мощность санаторно-курортной системы в ближайшее время увеличится. В 2025 году появятся новые места в санаториях. Будут построены новые корпуса в нескольких здравницах - около пяти санаториев расширят свой коечный фонд.

Качество и доступность - туристы выбирают Беларусь

Чем же наши здравницы так привлекательны для отдыхающих?

Благодаря качественной медицинской базе в белорусских санаториях можно получить полный цикл лечения по доступной цене. Это привлекает как постоянную аудиторию, так и новых туристов. Стимулирует спрос и широкая география прямых рейсов в соседнюю страну.

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В России рекомендуют на майские праздники посетить белорусские санатории вместо турецких отелей. Тур в самый дорогой белорусский санаторий стоит как заезд в хорошую "пятерку" в Турции.



Средняя наполняемость и бронирование санаторно-курортных учреждений Беларуси на май-июнь составили 90 %, июль - 96 %, на август - 83 %. Планируется, что в течение трех летних месяцев в отечественных учреждениях пройдут лечение и оздоровление около 600 тыс. человек.