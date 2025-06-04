В России создали наночастицы, которые борются с раком

Научным сотрудникам Международного исследовательского института интеллектуальных материалов Южного федерального университета удалось получить наночастицы, которые могут помочь в борьбе с онкологией, сообщает ТАСС.

Как сообщили в пресс-службе Минобрнауки РФ, в наночастицах используется редкоземельный металл европий.

"В медицине уже применяется фотодинамическая терапия - метод, при котором вещество фотосенсибилизатор под действием света вырабатывает активные формы кислорода, уничтожающие мутировавшие клетки, в том числе раковые. Но у этого подхода есть серьезное ограничение: обычный свет не может проникнуть глубоко в ткани. Наночастицы фторида кальция с европием (CaF2 : Eu) решают эту проблему - они преобразуют рентгеновское излучение, которое легко проходит сквозь ткани, в видимый свет прямо внутри организма", - отметили в пресс-службе.

Новые частицы обладают удивительным свойством: при облучении рентгеном они излучают свет в видимом диапазоне - синего или оранжевого цвета. Это свечение можно настраивать еще на этапе синтеза частиц, меняя условия их получения.

Когда такие наночастицы попадают в опухоль и облучаются рентгеном, они начинают светиться, активируя фотосенсибилизатор. Тот, в свою очередь, запускает химическую реакцию с образованием активной формы кислорода, который убивает раковые клетки.