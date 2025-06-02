В школах и гимназиях Беларуси стартуют выпускные экзамены, в вузах - ЦТ

2 июня в школах и гимназиях начинаются выпускные экзамены для 9-классников. Ребятам предстоит написать изложение по белорусскому и русскому языкам, выполнить контрольную работу по математике и устно ответить на вопросы по истории Беларуси.

Кроме того, на этой неделе - в понедельник, 2 июня, и в четверг, 5 июня, - все абитуриенты сдают одно централизованное тестирование по выбранному предмету. К примеру, сегодня выпускники проверят свои знания по математике, биологии, иностранному языку, географии, всемирной истории (новейшее время) и истории Беларуси в контексте всемирной истории. ЦТ пройдет на базе 40 пунктов тестирования. Начало испытания в 11:00.