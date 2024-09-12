В СК рассказали, какие новации в обращении с "криптой" ждут белорусов

Тема киберпреступлений не перестает быть основной в криминальных сводках. Информационные технологии настолько прочно вошли в наш обиход, что цифровой океан стал своей территорий и для киберпреступников. Самое ценное, что можно потерять в Сети, - это личная информация и деньги. Причем как реальные, так и виртуальные.

Криптовалюта, цифровые токены, электронные деньги - или по-простому "крипта" - все чаще используется белорусами. Белорусское законодательство позволяет абсолютно легально продавать, покупать, хранить цифровую валюту и при этом без налогов. Там, где есть деньги, находятся и те, кто ими хочет поживиться нелегально. Причем ту же криптовалюту как похищают, так и используют токены для вывода, например, за рубеж, похищенных фиатных денег.

Чтобы исключить все эти факторы, законодательство постоянно совершенствуется. Указ Президента "Об обращении цифровых знаков" стал еще одним таким шагом.