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В СК рассказали, какие новации в обращении с "криптой" ждут белорусов
Тема киберпреступлений не перестает быть основной в криминальных сводках. Информационные технологии настолько прочно вошли в наш обиход, что цифровой океан стал своей территорий и для киберпреступников. Самое ценное, что можно потерять в Сети, - это личная информация и деньги. Причем как реальные, так и виртуальные.
Криптовалюта, цифровые токены, электронные деньги - или по-простому "крипта" - все чаще используется белорусами. Белорусское законодательство позволяет абсолютно легально продавать, покупать, хранить цифровую валюту и при этом без налогов. Там, где есть деньги, находятся и те, кто ими хочет поживиться нелегально. Причем ту же криптовалюту как похищают, так и используют токены для вывода, например, за рубеж, похищенных фиатных денег.
Чтобы исключить все эти факторы, законодательство постоянно совершенствуется. Указ Президента "Об обращении цифровых знаков" стал еще одним таким шагом.
Что принесли новации для белорусов: контроль или безопасность, рассказал начальник главного управления цифрового развития предварительного следствия Следственного комитета Беларуси Андрей Мотолько (см. видео).
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